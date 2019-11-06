Angst vor der JugendgangJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 19: Angst vor der Jugendgang
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein junger Ausländer wird von rechtsradikalen Faschisten fast zu Tode geprügelt, in letzter Sekunde können die Kommissare sein Leben retten. Die Schwester des Opfers führt die Ermittler auf die Spur der Neo-Nazis. Die schwören blutige Rache und vergreifen sich brutal an dem farbigen Mädchen - nur ihrem Chef ist es zu verdanken, dass sie überlebt. Doch der scheinbare Held verbirgt ein Geheimnis... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1