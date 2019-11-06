Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Angst vor der Jugendgang

SAT.1Staffel 3Folge 19vom 06.11.2019
Angst vor der Jugendgang

Angst vor der JugendgangJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 19: Angst vor der Jugendgang

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein junger Ausländer wird von rechtsradikalen Faschisten fast zu Tode geprügelt, in letzter Sekunde können die Kommissare sein Leben retten. Die Schwester des Opfers führt die Ermittler auf die Spur der Neo-Nazis. Die schwören blutige Rache und vergreifen sich brutal an dem farbigen Mädchen - nur ihrem Chef ist es zu verdanken, dass sie überlebt. Doch der scheinbare Held verbirgt ein Geheimnis... Rechte: Sat.1

