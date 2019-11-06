K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 12: Tödliche Therapie
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein bekannter Psychologe wird auf seinem Anwesen erschlagen. Seine Witwe ist in tiefer Trauer und lenkt den Verdacht auf einen ehemaligen, gewalttätigen Patienten ihres Mannes. Allerdings hat der Verdächtige ein Alibi. Doch dann finden die Ermittler heraus, dass die Hinterbliebene eine geheime Affäre hat: Anscheinend ist der psychisch gestörte Mann unsterblich in sie verliebt. Hat er den Psychologen getötet, um die Witwe für sich allein zu haben? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1