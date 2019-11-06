Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Einsatz im Boxring

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine verheiratete Frau findet ihren Geliebten, einen Boxer, tot im Hinterhof eines Wettbüros. Das Opfer wurde brutal niedergeschlagen und offenbar ausgeraubt, kurz zuvor hatte er eine hohe Gewinnsumme abgeholt. Die Frau hat ihren Ehemann in Verdacht. Rechte: Sat.1

