K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 20: Mord im Akkord
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Als ein reicher Unternehmer auf dem Golfplatz erschossen wird, ist seine Ehefrau schockiert. Doch ehrlich scheint sie nicht zu sein, sie hat nämlich ein Verhältnis mit einem Geschäftspartner ihres Mannes. Offenbar wollte sie für ihren Liebhaber frei sein, durch seinen Tod erbt sie zudem seinen Anteil des Unternehmens. Als der Fall geklärt scheint, wird auch der Geliebte der Frau ermordet. Hat sie auch seinen Anteil des Unternehmens im Visier? Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1