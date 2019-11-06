Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord im Akkord

SAT.1Staffel 3Folge 20vom 06.11.2019
Mord im Akkord

Mord im AkkordJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 20: Mord im Akkord

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Als ein reicher Unternehmer auf dem Golfplatz erschossen wird, ist seine Ehefrau schockiert. Doch ehrlich scheint sie nicht zu sein, sie hat nämlich ein Verhältnis mit einem Geschäftspartner ihres Mannes. Offenbar wollte sie für ihren Liebhaber frei sein, durch seinen Tod erbt sie zudem seinen Anteil des Unternehmens. Als der Fall geklärt scheint, wird auch der Geliebte der Frau ermordet. Hat sie auch seinen Anteil des Unternehmens im Visier? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen