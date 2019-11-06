K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 15: Mord ohne Leiche
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine Frau meldet ihren Ehemann als vermisst - er hat finanzielle Probleme und eine Geliebte. Der Freund der Tochter gesteht den Mord, angeblich hat er den Mann im Affekt getötet und anschließend die Leiche in einem Weiher versenkt. Aber wo ist die Leiche? Offensichtlich lügt der junge Mann. Will er den wahren Täter decken oder hat der Vermisste nur seinen Tod vorgetäuscht, um für seine Geliebte frei zu sein? Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1