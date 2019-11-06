Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 5vom 06.11.2019
Eine junge Frau stürzt von dem Balkon ihres Geliebten und wird verletzt. Zeugen berichten, dass sich das Liebespaar kurz zuvor heftig gestritten hat. Der Mann beteuert seine Unschuld und schwört innige Liebe. Doch die Kommissare decken diverse Affären des Playboys auf, und auch sein Alibi ist zweifelhaft. Als der Fall schon gelöst scheint, stirbt der Hauptverdächtige bei einem mysteriösen Autounfall. Rechte: Sat.1

