K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Begierde

SAT.1Staffel 3Folge 13vom 06.11.2019
Tödliche Begierde

Tödliche BegierdeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 13: Tödliche Begierde

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine Studentin wird brutal vergewaltigt und ermordet - schnell gerät ein Tischler aus dem Ort unter Verdacht, er soll bereits vor zwei Jahren eine Frau vergewaltigt haben. Doch er streitet alles ab. Und tatsächlich: Plötzlich gesteht ein anderer die Tat, mit grausamen Worten schildert er jedes einzelne Detail. Doch die Aussagen sind widersprüchlich... Rechte: Sat.1

