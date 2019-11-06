K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 17: Tödlicher Seitensprung
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine junge Frau wird erpresst - sie wurde von einem Unbekannten mit ihrem Geliebten in einer eindeutigen Situation fotografiert. Der Erpresser fordert eine hohe Summe Geld, sonst wird er die Fotos ihrem Ehemann zeigen. Kurz nach einer gescheiterten Geldübergabe wird die Frau mit einer Überdosis Schlaftabletten in ihrer Wohnung gefunden - ihr Geliebter spricht von einem Mordanschlag ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1