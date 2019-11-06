Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
Nachdem eine Prostituierte in ihrer Wohnung erstochen wurde, sieht eine Nachbarin die Frau eines bekannten Immobilienmaklers vom Tatort flüchten. Und tatsächlich: Diese Frau hat die Wohnung der Prostituierten als Liebesnest benutzt und traf sich dort jede Woche zur gleichen Zeit mit einem verheirateten Jungbauern. Musste die Prostituierte sterben, weil sie das heimliche Liebespaar verraten wollte? Rechte: Sat.1

