K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 2: Mörderische Schlange
23 Min.Folge vom 06.11.2019
In einer reichen Familie treibt ein Mörder ein hinterhältiges Spiel: Zunächst wird ein Paket mit einer Giftschlange geschickt - das Attentat misslingt. Dann gibt es einen neuen Anschlag: Der Sohn des Hauses stirbt, weil sein Whiskey vergiftet war. Seine Schwester scheint die Täterin zu sein, weil sie jetzt allein das gesamte Familienvermögen erbt. Aber sie behauptet, selbst Ziel der Anschläge gewesen zu sein... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1