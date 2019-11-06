Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein fast perfekter Mord

SAT.1Staffel 3Folge 14vom 06.11.2019
Ein fast perfekter Mord

Folge 14: Ein fast perfekter Mord

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine Frau wird erhängt in einer Autowerkstatt gefunden - der Mörder wollte offensichtlich, dass es nach Selbstmord aussieht. Der Ehemann der Toten beschuldigt ihren Chef. Tatsächlich hat der kein Alibi und ist in einen illegalen Handel mit Ersatzteilen verwickelt, doch den Mord bestreitet er. Dann verschwindet die Schwester der Toten. Wird sie das nächste Opfer? Rechte: Sat.1

