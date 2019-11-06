Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 115vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Auf einem Spielplatz wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Tote war erst einen Tag zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie saß sieben Jahre wegen Entführung eines dreijährigen Mädchens. Das Kind wurde nie gefunden. Die Eltern des entführten Kindes geraten unter Verdacht ... Rechte: Sat.1

