K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 8: Der Fan des Kommissars
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Zigeunerfamilie lebt in großer Angst. Ein fremdenfeindlicher Jäger und der Ex-Freund einer Zigeunerin bedrohen ihr Leben. Unerwartet spitzt sich die Situation zu, als in deren Camp ein Brand gelegt wird. In allerletzter Minute kann Kommissar Naseband einen jungen Mann aus seinem brennenden Wohnwagen retten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1