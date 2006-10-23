Sexgeheimnis einer LehrerinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 156: Sexgeheimnis einer Lehrerin
21 Min.Folge vom 23.10.2006Ab 6
Eine Bekannte von Gerrit Grass wird von ihren Schülern terrorisiert. Kurze Zeit später findet der Kommissar die junge Lehrerin erstochen in ihrem Haus. Zwei Schüler aus der Klasse der Toten geraten unter Verdacht. Die Lehrerin hatte die beiden in der Schule bei Drogengeschäften erwischt. Doch auch der Ehemann der Toten hat ein Motiv: Seine Frau war schwanger, obwohl er zeugungsunfähig ist ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
