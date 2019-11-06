Missbrauch im KrankenhausJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 177: Missbrauch im Krankenhaus
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kommissar Naseband muss wegen einer Schussverletzung ins Krankenhaus. In seiner ersten Nacht in der Klinik wird sein Zimmernachbar erstochen. Die Familie des Toten ist nicht besonders traurig. Der Tote war ein Tyrann und soll mehrere junge Frauen sexuell belästigt haben. Überraschend gesteht seine Ehefrau den Mord. Die Kommissare sind sich sicher, dass sie ihren Mann nicht umgebracht hat. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1