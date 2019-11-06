Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Missbrauch im Krankenhaus

SAT.1Staffel 4Folge 177vom 06.11.2019
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kommissar Naseband muss wegen einer Schussverletzung ins Krankenhaus. In seiner ersten Nacht in der Klinik wird sein Zimmernachbar erstochen. Die Familie des Toten ist nicht besonders traurig. Der Tote war ein Tyrann und soll mehrere junge Frauen sexuell belästigt haben. Überraschend gesteht seine Ehefrau den Mord. Die Kommissare sind sich sicher, dass sie ihren Mann nicht umgebracht hat. Rechte: Sat.1

