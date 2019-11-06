Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Bankräuber mit Herz

SAT.1Staffel 4Folge 182vom 06.11.2019
Folge 182: Bankräuber mit Herz

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine verurteilte Bankräuberin bricht aus dem Gefängnis aus. Bei einem Schusswechsel mit der Flüchtigen wird Kommissar Grass angeschossen. Kurz darauf entführt die gewalttätige Verbrecherin die Schwester ihres ehemaligen Komplizen. Zusammen mit ihm hatte sie bei dem Bankraub eine halbe Million Euro erbeutet. Von dem Geld fehlt seitdem jede Spur ... Rechte: Sat.1

