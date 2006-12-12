K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 192: Mord in Doppel D
21 Min.Folge vom 12.12.2006Ab 6
Der Chef einer Agentur wird in einem Hotel ermordet. Seine Ehefrau weint ihm keine Träne nach. Er hat sie regelmäßig mit Models aus seiner Agentur betrogen. Die Ehefrau lenkt den Verdacht auf ein Busenmodel. Sie war die aktuelle Geliebte des Toten. Das Model hat jedoch ein Alibi für die Tatzeit. Hat die Ehefrau ihren Mann ermordet, weil sie seine Affären nicht mehr ertragen konnte ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1