Mörderische FamilienintrigeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Mörderische Familienintrige
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein erfolgreicher Verleger wird erschossen. Im Focus der Ermittlungen stehen seine Neider und Feinde: Dazu zählt ein Autor, der vom Toten beim Verkauf seines Buches betrogen wurde. Aber auch ein skrupelloser Journalist hat ein Motiv. Seine Freundin hatte eine Sexaffäre mit dem toten Verleger. Doch auch die Ehefrau des Toten steht unter Verdacht. Sie litt unter den Seitensprüngen ihres Mannes ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1