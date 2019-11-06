K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Tödliche Taxifahrt
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Taxifahrerin wurde in einer Tiefgarage ausgeraubt und brutal erdrosselt. Die Kommissare stellen in der Taxizentrale einen Mann, der den Spind der Toten ausräumen will. Der Kleinkriminelle gibt zwar zu, dass er das Taxi ausgeraubt hat, bestreitet aber den Mord an der Taxifahrerin. Die Kommissare finden heraus, dass die Tote eine Affäre mit einem Türsteher hatte ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
6
