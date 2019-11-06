Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der verfluchte Ehemann

SAT.1Staffel 4Folge 96vom 06.11.2019
Der verfluchte Ehemann

Der verfluchte EhemannJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 96: Der verfluchte Ehemann

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein wutentbrannter Mann vermisst seine afrikanische Verlobte. Völlig erbost verlangt er von den Kommissaren sofortige Hilfe bei der Suche nach ihr. Er glaubt, dass ein Mitarbeiter seines Stammcafés in sie verliebt ist und seine Verlobte versteckt hält. Die Suche im Café führt die Kommissare zu einem Kellerversteck. Sie finden eindeutige Hinweise, dass sich die Verlobte dort aufgehalten hat ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen