K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 138: Die Abrechnung
21 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
Ein Ehepaar wird ermordet aufgefunden. Steckt Eifersucht oder ein Mordkomplott dahinter? Die Kommissare finden schnell heraus, dass es sich bei den Opfern um Zeugen in einem brisanten Mordprozess handelt. Sie haben entschieden zur Verurteilung eines russischen Kriminellen beigetragen. Als kurz darauf ein weiterer Zeuge spurlos verschwindet, beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod. Gelingt es den Ermittlern, den blutigen Rachefeldzug der Russenmafia Herr zu werden?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1