K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 41: Der Kuss des Todes
23 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Eine nächtliche Vampir-Party an der Universität wird zum Schauplatz des Grauens: In einem Seminarraum findet einer der Professoren die Leiche einer Studentin. Sie ist zur Geisterstunde verblutet - an zwei Einstichen am Hals! Noch vor der Polizei alarmiert der Professor die Presse. Nicht ohne Hintergedanken: Vor Kurzem erschien sein wenig erfolgreiches Buch über den Vampir-Mythos ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1