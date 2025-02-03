Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Akte Ex

SAT.1Staffel 7Folge 79vom 03.02.2025
Akte Ex

Akte ExJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 79: Akte Ex

22 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12

Ein Bräutigam überlebt kurz vor seiner Hochzeit nur knapp einen schweren Unfall mit seinem Wagen. Er ist davon überzeugt, dass jemand die Bremsen manipuliert hat. Und tatsächlich: Die Bremsschläuche waren durchgeschnitten. Das Unfallopfer hat ein dunkles Geheimnis. Doch nicht nur der Ehemann in spe wird von der Vergangenheit eingeholt: Kommissarin Rietz begegnet nach 20 Jahren ihrer ersten großen Liebe ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen