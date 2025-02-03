K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 79: Akte Ex
22 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12
Ein Bräutigam überlebt kurz vor seiner Hochzeit nur knapp einen schweren Unfall mit seinem Wagen. Er ist davon überzeugt, dass jemand die Bremsen manipuliert hat. Und tatsächlich: Die Bremsschläuche waren durchgeschnitten. Das Unfallopfer hat ein dunkles Geheimnis. Doch nicht nur der Ehemann in spe wird von der Vergangenheit eingeholt: Kommissarin Rietz begegnet nach 20 Jahren ihrer ersten großen Liebe ...
