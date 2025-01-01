K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 88: Die Braut trägt schwarz
23 Min.Ab 12
Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, aber die Braut findet ihren Zukünftigen am Morgen der Hochzeit in der Nähe der Kirche tot auf. Zunächst fällt der Verdacht auf seinen ehemaligen Geschäftspartner, aber der war zur Tatzeit bei einer Prostituierten. Da der Bräutigam kurz vor seinem Tod Geschlechtsverkehr hatte, soll eine DNA-Analyse weitere Hinweise liefern. Das Ergebnis lässt jedoch gleich zwei Personen in den Bereich der Verdächtigen rücken ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1