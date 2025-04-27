K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 102: Black Out
23 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Kommissar Grass wacht nach einem Polizeiseminar völlig verkatert in einem Hotelzimmer auf - zusammen mit seiner Kollegin Alexandra Rietz. Er kann sich an nichts erinnern. Und es kommt noch schlimmer: Während der Kommissar mit seinen fehlenden Erinnerungen kämpft, wird im benachbarten Zimmer die Leiche einer jungen Frau gefunden ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1