K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 15: Der Sonnengott
23 Min.Ab 12
Leiche im Solarium! Der Tote liegt zusammengekrümmt auf dem Boden der Kabine. Was ist passiert? Ein tödlicher Stromschlag von einem kaputten Gerät? Herzinfarkt unterm Gesichtsbräuner? Oder war es gar kein tragischer Unfall und ein Mörder treibt im Solarium sein Unwesen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1