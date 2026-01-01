Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Sonnengott

SAT.1Staffel 9Folge 15
Folge 15: Der Sonnengott

23 Min.Ab 12

Leiche im Solarium! Der Tote liegt zusammengekrümmt auf dem Boden der Kabine. Was ist passiert? Ein tödlicher Stromschlag von einem kaputten Gerät? Herzinfarkt unterm Gesichtsbräuner? Oder war es gar kein tragischer Unfall und ein Mörder treibt im Solarium sein Unwesen?

