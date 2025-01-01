K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 19: Painkiller
21 Min.Ab 12
Im Kofferraum eines 40-Jährigen Zahnarztes finden die Kommissare die Leiche seiner Ehefrau, die durch einen gezielten Schuss in den Kehlkopf getötet wurde. Freunde und Angehörige des Paares sind sich sicher, dass der Ehemann abgedrückt hat. Er hat seine Frau seit Jahren unterdrückt und misshandelt. Doch plötzlich taucht ein neuer Hinweis auf: Die Tote soll sich in der Sado-Maso-Szene herumgetrieben haben. Ist die unscheinbare Arzthelferin Opfer bizarrer Sexspiele geworden?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1