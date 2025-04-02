K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 17: Seilschaften
23 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Der Albtraum jeder Frau: Ein Unbekannter bricht nachts durch den Balkon in die Wohnung seines ahnungslosen Opfers ein. Er vergewaltigt die junge Frau mehrfach und zwingt sie dann, vor seinen Augen mit Desinfektionsmittel zu duschen. So verwischt er all seine Spuren. Können die Kommissare den grausamen Täter trotzdem entlarven?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1