Seilschaften

SAT.1Staffel 9Folge 17vom 02.04.2025
Folge 17: Seilschaften

23 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

Der Albtraum jeder Frau: Ein Unbekannter bricht nachts durch den Balkon in die Wohnung seines ahnungslosen Opfers ein. Er vergewaltigt die junge Frau mehrfach und zwingt sie dann, vor seinen Augen mit Desinfektionsmittel zu duschen. So verwischt er all seine Spuren. Können die Kommissare den grausamen Täter trotzdem entlarven?

