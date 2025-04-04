Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Autopanne

SAT.1Staffel 9Folge 24vom 04.04.2025
Tödliche Autopanne

Tödliche AutopanneJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 24: Tödliche Autopanne

23 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12

Eine junge Frau bleibt nachts auf einer verlassenen Landstraße mit dem Auto liegen. Sie benachrichtigt den Abschleppdienst und wartet allein auf Hilfe. Als der Pannenhelfer eintrifft, ist sie tot. Mit letzter Kraft hat das Opfer den Kommissaren eine mysteriöse Zahlenkombination hinterlassen - ein Hinweis auf ihren Mörder?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen