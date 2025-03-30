K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 7: Mord beim Sport
22 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Ein Mann wird mit einer Hantelstange erwürgt. Das Opfer hatte eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Sie streitet die Beziehung ab. Ein Überwachungsvideo bringt die Wahrheit ans Licht: Die untreue Ehefrau und das Opfer hatten in der Mordnacht einen heftigen Streit. Hat das Opfer seiner Geliebten gedroht, die Affäre zu enthüllen und musste dafür sterben?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1