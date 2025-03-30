Den Ermittlern sei DankJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 8: Den Ermittlern sei Dank
23 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Ein Wirtschaftsanwalt verschwindet spurlos. Der Mann hatte gegen eine dubiose Import-Exportfirma ermittelt und einen millionenschweren Steuerbetrug aufgedeckt. Die Kommissare starten eine großangelegte Überwachungsaktion und stoßen auf das ganze Ausmaß des Verbrechens. Ein Auftragskiller ist dem Anwalt bereits auf den Fersen.
