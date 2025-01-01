K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Ein Leben lang Liebe
23 Min.Ab 12
Brutaler Angriff auf einen Mann: Trotz der schweren Stichverletzung will er keine Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Aber warum? Die Kommissare gehen der Sache nach. Interessantes Detail der Ermittlungen: Die Ehefrau des Opfers wurde vor zehn Jahren getötet. Ihr Mörder konnte nie gefasst werden. Ist er jetzt zurückgekehrt?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
