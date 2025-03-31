Sexintrige am ReiterhofJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Sexintrige am Reiterhof
23 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12
Auf einem Gestüt wird die junge polnische Haushälterin erschlagen. Schnell wird klar: Sie war nicht nur fürs Putzen und Kochen zuständig, sondern musste dem Hausherrn auch sexuell zu Diensten sein. Wurde seine Ehefrau aus Eifersucht zur Mörderin? Doch die Dame sitzt im Rollstuhl und ist zu einer solch brutalen Tat kaum in der Lage. Was steckt wirklich hinter der Bluttat im Pferdestall?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1