K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Der Mörder trägt Pelz
23 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Militante Tierschützer unter Mordverdacht! Die Kommissare vom K11 finden die Leiche eines Pelzverkäufers. Er wurde brutal erschlagen, sein Schädel streifenweise rasiert, der nackte Körper mit Farbe beschmiert. Alles spricht für einen Denkzettel einer Tierschutzorganisation. Die Kommissare müssen zu ungewöhnlichen Methoden greifen, um die Täter auf frischer Tat zu ertappen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1