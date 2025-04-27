Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Mörder trägt Pelz

SAT.1Staffel 9Folge 104vom 27.04.2025




Folge 104: Der Mörder trägt Pelz

23 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Militante Tierschützer unter Mordverdacht! Die Kommissare vom K11 finden die Leiche eines Pelzverkäufers. Er wurde brutal erschlagen, sein Schädel streifenweise rasiert, der nackte Körper mit Farbe beschmiert. Alles spricht für einen Denkzettel einer Tierschutzorganisation. Die Kommissare müssen zu ungewöhnlichen Methoden greifen, um die Täter auf frischer Tat zu ertappen ...

SAT.1
