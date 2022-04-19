K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: Sexfalle Großmarkt
23 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 12
Eine grotesk geschminkte Frau wird in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Sie wurde brutal vergewaltigt. Ein Tag später der nächste Übergriff. Wieder wird eine junge Frau in ihrer Wohnung vergewaltigt. Nur durch Glück überlebt sie, ist aber so traumatisiert, dass sie nicht sprechen kann. Auch ihr Gesicht ist über und über mit grellem Lippenstift beschmiert. Die Tat eines Psychopathen?
