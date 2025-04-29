Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod auf dem Reiterhof

SAT.1Staffel 9Folge 107vom 29.04.2025
Tod auf dem Reiterhof

Tod auf dem ReiterhofJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 107: Tod auf dem Reiterhof

22 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Ein Stallknecht stirbt einen grauenvollen Tod - zertrampelt von einem Pferd! Brandverletzungen an dem Tier zeigen das wahre Ausmaß der hinterhältigen Tat. Jemand sperrte das Opfer im Stall ein und reizte das Pferd so lange mit einem Elektroschocker, bis es durchdrehte.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen