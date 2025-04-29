K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Tod auf dem Reiterhof
22 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Ein Stallknecht stirbt einen grauenvollen Tod - zertrampelt von einem Pferd! Brandverletzungen an dem Tier zeigen das wahre Ausmaß der hinterhältigen Tat. Jemand sperrte das Opfer im Stall ein und reizte das Pferd so lange mit einem Elektroschocker, bis es durchdrehte.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1