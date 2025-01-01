Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord im Vergnügungspark

SAT.1Staffel 9Folge 112
Mord im Vergnügungspark

Mord im VergnügungsparkJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 112: Mord im Vergnügungspark

22 Min.Ab 12

Auf einer Wildwasserbahn wird ein Parkmitarbeiter erschossen. Die Kommissare Alexandra Rietz und Robert Ritter sind sofort vor Ort und riegeln den Park ab. Systematisch durchkämmen sie alle Attraktionen, befragen jeden Besucher und jeden Mitarbeiter - doch ohne Ergebnis. Und der Vergnügungspark-Killer könnte jederzeit wieder zuschlagen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen