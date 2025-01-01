K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 120: Liebe, Leid und letzte Lügen
23 Min.Ab 12
In einem Klettergarten stürzt ein Mann vor den Augen seiner Kollegen in den Tod. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich als kaltblütiger Mord. Seine Sicherungsgurte waren angeschnitten, doch die Obduktion ergibt etwas Seltsames ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1