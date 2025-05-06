K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 126: Terror am Gartenzaun
23 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Im Schrebergarten fliegen wieder mal die Fetzen: Der Garten von Klaus H. wurde demoliert und seine heißgeliebten Gartenzwerge in Scherben geschlagen. Der Mann verdächtigt nur eine Person: seinen verhassten Nachbarn. Die Kommissare haben alle Hände voll zu tun, die Streithähne auseinanderzuhalten. Doch als einer der beiden mit einer Hacke halbtot geschlagen wird, scheint der "Krieg der Nachbarn" bereits eskaliert zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1