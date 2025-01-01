Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Störenfrieds

SAT.1Staffel 9Folge 128
Tod eines Störenfrieds

Tod eines StörenfriedsJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 128: Tod eines Störenfrieds

22 Min.Ab 12

Ein Drogendealer wird vor den Augen der Ermittler angeschossen. Der Kleinkriminelle stirbt noch in den Armen von Alexandra Rietz. Die Kommissare vermuten zuerst eine Milieutat, denn der Tote hat im Revier der Konkurrenz gedealt. Musste er das mit seinem Leben bezahlen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen