K 11 - Kommissare im Einsatz

Die falsche Tote

SAT.1Staffel 9Folge 130
Die falsche Tote

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 130: Die falsche Tote

23 Min.Ab 12

Während in einer Diskothek die Gäste feiern, wird im Lagerraum nebenan ein junges Mädchen kaltblütig erwürgt. Die Kommissare vom K11 machen sich auf den Weg zu den Eltern des Opfers. Doch das tot geglaubte Mädchen liegt friedlich im Bett und schläft. Wer ist die unbekannte Tote? Die Ermittler sind vorerst ratlos ...

