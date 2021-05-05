Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 9Folge 1494vom 05.05.2021
23 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 12

Der Inhaber eines Sägewerks stirbt qualvoll im Wald, nachdem ein Baumstamm auf ihn gefallen ist. Die Kommissare gehen von Mord aus, denn der Baumstamm wurde mit Hilfe eines Baggers abgeworfen. Der Täter muss also jemand aus der Holzfällerbranche sein ...

