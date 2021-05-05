K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1494: Geliebt gefällt
23 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 12
Der Inhaber eines Sägewerks stirbt qualvoll im Wald, nachdem ein Baumstamm auf ihn gefallen ist. Die Kommissare gehen von Mord aus, denn der Baumstamm wurde mit Hilfe eines Baggers abgeworfen. Der Täter muss also jemand aus der Holzfällerbranche sein ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
