Eine folgenschwere AffäreJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1511: Eine folgenschwere Affäre
23 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Eine junge Frau wird in ihrem eigenen Haus erschlagen aufgefunden. Das Wohnzimmer ist verwüstet und Wertgegenstände fehlen. Alles deutet darauf hin, dass die Frau einen Einbrecher überrascht hat. Die Kommissare können schon bald einen Verdächtigen festnehmen. Der gibt den Einbruch auch zu, doch seine Aussage lässt den Fall in einem völlig anderen Licht erscheinen. Denn offensichtlich war die Frau schon vor dem Einbruch tot.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1