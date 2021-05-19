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K 11 - Kommissare im Einsatz

Anwalt der Armen

SAT.1Staffel 9Folge 1513vom 19.05.2021
Anwalt der Armen

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1513: Anwalt der Armen

21 Min.Folge vom 19.05.2021Ab 12

Ein sozial engagierter Anwalt wird gewaltsam entführt. Seine schwangere Ehefrau ist panisch vor Sorge. Ihr Mann hat sich beruflich viele Feinde gemacht und bekam regelmäßig Drohbriefe.

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