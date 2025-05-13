K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1514: Loverboy
22 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Mord auf dem Schulhof: Die 17-jährige Alena wird nach dem Unterricht brutal angegriffen und erwürgt. Die Kommissare vom K11 befragen Freunde und Mitschüler der Toten, doch keiner hat etwas gesehen oder gehört. Das Opfer war laut Aussagen ein sehr ruhiges und unscheinbares Mädchen. Aber nach und nach bröckelt die Fassade des unbefleckten Mauerblümchens ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1