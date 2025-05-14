K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1518: Kleine Teufelin
23 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Ein anonymer Anrufer informiert die Kommissare vom K11 über einen Leichenfund. In einem einsamen Industriegebiet finden sie die 18-jährige Elena tot auf. Die junge Frau wurde erwürgt. Was machte die Tote nachts auf dem Gelände, und wer ist der geheimnisvolle Anrufer?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
