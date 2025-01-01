K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1519: Tödliche Kurierfahrt
21 Min.Ab 12
Die erste Tour am Morgen endet für einen Fahrradkurier tödlich - der Mann überschlägt sich mehrmals und bricht sich das Genick. War das nur ein tragischer Unfall? Die Kommissare vom K11 haben da ihre Zweifel. Sie lassen sämtliche Unfallspuren analysieren, das Fahrrad von einem Spezialisten überprüfen und befragen mögliche Zeugen. Doch erst als die Fracht des Kuriers bekannt wird, beginnt die Spur heiß zu werden ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1