K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1521: Wer tief genug gräbt
23 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Eine junge Frau verschwindet spurlos. Nach ersten Ermittlungen gibt es plötzlich ein Lebenszeichen von ihr: eine SMS, in der sie schreibt, dass sie in Spanien sei. Ihre Mutter ist überglücklich, doch die Kommissare misstrauen der Fährte. Plötzlich wird in einem Waldstück eine Leiche gefunden. Bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen der Ermittler?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1