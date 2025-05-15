Jungfräuliche EmpfängnisJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1525: Jungfräuliche Empfängnis
23 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Ein heikler Fall für die Kommissare: Ein minderjähriges Mädchen ist schwanger. Allerdings behauptet sie, noch nie Sex gehabt zu haben. Wurde sie Opfer eines Verbrechens, an das sie sich nicht mehr erinnern kann? Die Kommissarin Alexandra Rietz und ihre Kollegen stehen vor einem Rätsel ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1