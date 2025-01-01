Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Partnertausch

SAT.1Staffel 9Folge 1530
Partnertausch

PartnertauschJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1530: Partnertausch

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird erstochen in einem Swingerclub aufgefunden. Seine Sexpartnerin war zur Tatzeit angeblich auf der Toilette. Seine Ehefrau hatte Sex nur ein paar Türen weiter. Keiner will etwas bemerkt haben. Aber je länger die Kommissare unter den Swingern ermitteln, desto klarer wird eins: So reibungslos, wie behauptet, lief der Partnertausch nicht ab. Führten Lügen, Intrigen und Eifersucht letztlich zum Mord?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen